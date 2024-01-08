影／台中大叔砸30萬想賺大紅包 結果這銀行APP是假的

台中市吳姓男子在近期加入一個以「渣打銀行」為名投資群組，吳男甚至依群組內指示，加入了一個渣打銀行的APP，4日上午吳男依指示，要提領現金30萬元，交付給對方，不過吳男因對於款項如何使用的說明不清，警方到場查證才發現，吳男使用的渣打銀行APP是歹徒假造的，順利保住老本。

第二警分局立人派出所在10日上午10時許，接獲轄內台新銀行通報，吳姓男子（58歲）欲提領30萬元現金，宣稱要投資股票，不過後來又說是要以面交方式進行，引起行員懷疑，通知警方到場。

吳男向警方表示，近日加入一個渣打銀行的LINE群組，依照對方指示有下載一個渣打銀行APP，不過對方又指示要依指示到銀行領款，以面交方式投資。

吳男還說，如果順利的話，帳戶內的100萬元存款，都想要投入該投資群組，「農曆年前賺個大紅包」。

警方發現，吳男雖然宣稱是加入渣打銀行的群組與APP，實際上是歹徒假冒的，經耐心向吳男說明後，吳男打消面交存款的念頭。