阿里山公路轎車滑落山坡 車上僅有受傷6歲男童…

嘉義縣台18線阿里山公路今早發生離奇車禍，46歲陳姓男子今早約9點開車載著6歲兒子，上山方向途中不慎跌落路旁約30公尺深的山坡，整輛車滑落嘉132線路旁，警消獲報到場發現6歲男童臉部擦挫傷，但陳男卻離奇失蹤，將持續搜尋釐清事故原因。

嘉義縣消防局表示，今早9點多獲報，番路鄉台18線36K往腦寮方向發生事故，有輛銀色轎車滑落之字形下方車道，到場時有名6歲男童臉部擦挫傷、腹部疼痛，立即由救護車送往聖馬爾定醫院診治，但轎車駕駛仍未見蹤跡，已出動空拍機及嘉義縣救難協會協尋。