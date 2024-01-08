阿里山公路轎車滑落山坡 車上僅有受傷6歲男童…
嘉義縣台18線阿里山公路今早發生離奇車禍，46歲陳姓男子今早約9點開車載著6歲兒子，上山方向途中不慎跌落路旁約30公尺深的山坡，整輛車滑落嘉132線路旁，警消獲報到場發現6歲男童臉部擦挫傷，但陳男卻離奇失蹤，將持續搜尋釐清事故原因。
嘉義縣消防局表示，今早9點多獲報，番路鄉台18線36K往腦寮方向發生事故，有輛銀色轎車滑落之字形下方車道，到場時有名6歲男童臉部擦挫傷、腹部疼痛，立即由救護車送往聖馬爾定醫院診治，但轎車駕駛仍未見蹤跡，已出動空拍機及嘉義縣救難協會協尋。
警方研判，陳男在事故當下自行脫困，因此趕到時陳男已離開現場，將積極找尋陳男，調查釐清詳細肇事原因；嘉義山區道路彎道眾多，部分山路蜿蜒曲折，請用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前道路狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。
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