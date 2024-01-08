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19歲女山道猴北宜華麗過彎 下秒閃行人失控撞路邊賓士

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市19歲羅姓女子昨天上午騎乘1輛白牌普通重型機車，行經坪林區北宜公路31.7公里處一處彎道時，1名53歲張姓男子剛好穿越馬路要上停在路旁的賓士，羅女見狀欲閃避時機車失控，直接朝張男停在路旁的賓士猛撞，腹部重擊受傷，由救護車送往萬芳醫院治療，而被撞的賓士車身身毀損，肇責歸屬仍待警方調查。

當時有追焦手正在路旁拍攝，將整個車禍過程全部拍下並上傳網路。據了解，昨天上午10時許事發地點正進行邊坡花圃維護工程，53歲的張姓工人將租來的賓士車停在路旁，走到對面的花圃從事維護工作，事後穿越馬路要回到車上時，羅女騎乘機車過彎經過該地點，見到張男突穿越馬路緊急欲閃避，導致機車失控偏移往路旁直撞，剛好撞上張男的賓士轎車。

羅女機車撞擊後人車倒地，附近民眾趕緊致電報警。救護人員趕抵發現羅女因撞擊導致腹部不適，隨即將她送往北市萬芳醫院急救，所幸並無生命危險。警方對羅女進行酒測發現並無酒精反應，全案依規定受理，確切車禍原因及肇責歸屬仍待後續釐清。

遭撞的賓士車駕駛座車門凹陷。記者黃子騰／翻攝
遭撞的賓士車駕駛座車門凹陷。記者黃子騰／翻攝
羅女騎乘的機車車頭些微毀損。記者黃子騰／翻攝
羅女騎乘的機車車頭些微毀損。記者黃子騰／翻攝

失控

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