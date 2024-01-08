國道3號南港段5車碰撞釀8傷送醫 1男命危
國道3號北上16.3公里處、北市南港區南深路段今天發生5車碰撞事故，1輛半聯結車不明原因碰撞4輛汽車，共造成8人受傷，警消到場處理，其中1男脫困命危，緊急將8人送醫搶救。
警政署國道公路警察局及台北市消防局今天上午11時9分獲報，指國道3號北上16.3公里處（北市南港區南深路段）中、外側車道發生嚴重車禍，1輛營業半聯結車與4輛汽車發生碰撞事故，獲報後立即派員到場搶救。
經調查了解，案發現場為1輛營業半聯結車因不明原因撞擊4輛汽車，現場占用2車道，共造成8人受傷，其中1男受困重傷，經緊急協助脫困後已無呼吸心跳，8人都送醫搶救治療中。詳細肇事原因，待國道警察後續調查處理。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
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