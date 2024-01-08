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保全員利用午餐竊200萬現金 保全公司求償102萬元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

保全公司賴姓保全去年2月利用下車用餐，竊取運鈔車金庫200萬元現金，草屯警分局當天循線逮人，但他已經買了BMW二手車及其他花費，只剩103萬9000元，保全公司補足差額還給郵局200萬元，並向賴男求償損失和遭罰違約金102萬8902元，南投地方法院判決賴男如數賠償。

賴姓運鈔車保全去年2月和吳姓保全運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，停放在草屯鎮青雲街，吳先下車進入餐廳用餐，賴留守車上。幾分鐘後，賴進入餐廳，謊稱姊姊找他，將運鈔車和金庫鑰匙交給吳姓保全後離去。吳吃完午餐，發現賴一直沒有回來，撥打賴的電話也沒人接聽，才發覺情況有異，打開運鈔車金庫檢查，發現短少現金200萬元，立即打110報案。

草屯警分局調閱路口監視器，發現賴姓保全離開時，手上還提著一個綠色手提袋，步行往草屯圓環方向離去，警方透過手機定位，發現他人在台中市，當晚循線逮捕賴男。但他已買了BMW二手車等物，身上只剩103萬9000元。

保全公司補足短少款湊足200萬元還給郵局，郵局並依罰違約金加上遲延利息6萬7902元，合計損失102萬8902元，保全公司提出民事訴訟，向賴男求償102萬8902元。

南投地院法官認為，賴男監守自盜，導致保全公司遭受損失並遭郵局罰款，有相當因果關係，賴男應對保全公司損害負賠償責任，判決賴男賠償保全公司損失，共計102萬8902元。

運鈔車保全竊取金庫200萬元現金，草屯警分局當晚逮人，只剩103萬元。圖／讀者提供
運鈔車保全竊取金庫200萬元現金，草屯警分局當晚逮人，只剩103萬元。圖／讀者提供

保全 郵局 餐廳

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