北宜改裝車見警攔查亂竄 改衝進加油站被甕中捉鱉

新北市新店警方昨天在坪林區北宜路執行防飆勤務時，4輛改裝機車見到警方後急停路旁還準備逃逸，警方指揮機車停車受檢時，其中1輛機車逕自迴轉逃逸、另外3輛機車則衝進加油站，警方立即上前攔阻，當場逮獲22歲陳姓男子，還發現陳男的機車有改裝情形，當場開出900元至1800元罰單，陳男還得至監理站驗車。

有網友將警方攔阻畫面PO上臉書社團「爆料公社二社」，頓時引起網友議論：「猴子們都以為換支排氣管就天下無敵了」、「聲音嚇死人，看到笑死人」、「白痴猴子，多吃一張拒檢」、「猴子拜託別出來害人了」、「出事每個都孝子」、「懷念以前射竹竿對付飆車族的方式」

新店警方表示，坪林所所長羅偉哲、警員陳守洋昨天上午8時許在坪林區北宜路執行防飆勤務，此時22歲陳男等人分騎4輛改裝機車行經，見到巡邏警方後急忙停在路邊，警方停車準備下車指揮受檢，不料其中1人見狀竟直接迴轉逃逸、另外3名騎士則騎進一旁加油站躲避，警車立即駛進加油站攔截，當場攔下22歲陳男。