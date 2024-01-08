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北宜改裝車見警攔查亂竄 改衝進加油站被甕中捉鱉

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店警方昨天在坪林區北宜路執行防飆勤務時，4輛改裝機車見到警方後急停路旁還準備逃逸，警方指揮機車停車受檢時，其中1輛機車逕自迴轉逃逸、另外3輛機車則衝進加油站，警方立即上前攔阻，當場逮獲22歲陳姓男子，還發現陳男的機車有改裝情形，當場開出900元至1800元罰單，陳男還得至監理站驗車。

有網友將警方攔阻畫面PO上臉書社團「爆料公社二社」，頓時引起網友議論：「猴子們都以為換支排氣管就天下無敵了」、「聲音嚇死人，看到笑死人」、「白痴猴子，多吃一張拒檢」、「猴子拜託別出來害人了」、「出事每個都孝子」、「懷念以前射竹竿對付飆車族的方式」

新店警方表示，坪林所所長羅偉哲、警員陳守洋昨天上午8時許在坪林區北宜路執行防飆勤務，此時22歲陳男等人分騎4輛改裝機車行經，見到巡邏警方後急忙停在路邊，警方停車準備下車指揮受檢，不料其中1人見狀竟直接迴轉逃逸、另外3名騎士則騎進一旁加油站躲避，警車立即駛進加油站攔截，當場攔下22歲陳男。

警方檢視後發現陳男騎乘的機車有改裝引擎等違規情況，依道路交通管理處罰條開立改裝引擎及未裝設後視鏡罰單，依法可處900至1800元罰款，陳男後續還得至監理站驗車。警方呼籲交通違規行為請務必配合警方稽查，勿駕駛違規改裝車輛行駛於道路，警方將加強取締改裝噪音車等違規行為，以維用路人安全及居民生活安寧。

警方在加油站出口攔阻改裝機車。圖／擷取自臉書社團爆料公社二社
警方在加油站出口攔阻改裝機車。圖／擷取自臉書社團爆料公社二社
陳男等人騎乘改裝機車見到警車後急停路邊。記者黃子騰／翻攝
陳男等人騎乘改裝機車見到警車後急停路邊。記者黃子騰／翻攝
警車追進加油站攔查。記者黃子騰／翻攝
警車追進加油站攔查。記者黃子騰／翻攝

加油站 猴子 坪林

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