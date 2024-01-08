影／友人放鴿子登山客獨攀北插天山 迷路受傷求助獲救

桃園市復興區北插天山山區昨天晚上傳出46歲林姓登山客登山迷路，林男下山回程疑似走錯路迷路，不慎腳扭傷、行動不便，向119求助，消防局復興分隊搜救人員上山救援，在距離登山口2公里多的赫威神木群山路找到林男及協助下山就醫，消防局救援隊員今天上午表示，林男原本2人登山，朋友臨時取消，林男獨自登山，下山不慎迷路扭傷腳，幸無大礙。

桃園市消防局表示，林男昨天上午獨自前往北插天山登山，從3號登山口入山，他獨一人沿著北插天山路線登山，昨天傍晚回程途中，行經赫威神木群山路，疑似走錯路不慎腳扭傷，不便行走，卻又手電筒沒電、天色昏暗迷路，自己緊急求助，復興分隊救援人員4人上山找到，將林男的腳固定，再助下山至登山口，林男堅持自行就醫，幸無大礙，結束虛驚。