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影／友人放鴿子登山客獨攀北插天山 迷路受傷求助獲救

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市復興區北插天山山區昨天晚上傳出46歲林姓登山客登山迷路，林男下山回程疑似走錯路迷路，不慎腳扭傷、行動不便，向119求助，消防局復興分隊搜救人員上山救援，在距離登山口2公里多的赫威神木群山路找到林男及協助下山就醫，消防局救援隊員今天上午表示，林男原本2人登山，朋友臨時取消，林男獨自登山，下山不慎迷路扭傷腳，幸無大礙。

桃園市消防局表示，林男昨天上午獨自前往北插天山登山，從3號登山口入山，他獨一人沿著北插天山路線登山，昨天傍晚回程途中，行經赫威神木群山路，疑似走錯路不慎腳扭傷，不便行走，卻又手電筒沒電、天色昏暗迷路，自己緊急求助，復興分隊救援人員4人上山找到，將林男的腳固定，再助下山至登山口，林男堅持自行就醫，幸無大礙，結束虛驚。

林男表示，他原本與朋友相約前往北插天山登山健行，兩人也辦好入山證，因為朋友臨時有事無法前往，他獨自一人登山，不料回程途中不慎扭傷腳，由於天色漸暗，擔心山路難行，他趕緊求助，謝謝消防人員救援。

復興北插天山登山客（左三）迷路腳扭傷求救，消防救援人員山上救援協助下山就醫，幸無大礙。記者曾增勳／翻攝
復興北插天山登山客（左三）迷路腳扭傷求救，消防救援人員山上救援協助下山就醫，幸無大礙。記者曾增勳／翻攝
復興北插天山登山客迷路腳扭傷求救，消防救援人員山上救援協助下山就醫。記者曾增勳／翻攝
復興北插天山登山客迷路腳扭傷求救，消防救援人員山上救援協助下山就醫。記者曾增勳／翻攝
復興北插天山登山客迷路腳扭傷求救，消防救援人員山上救援協助下山就醫。記者曾增勳／翻攝
復興北插天山登山客迷路腳扭傷求救，消防救援人員山上救援協助下山就醫。記者曾增勳／翻攝

桃園

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