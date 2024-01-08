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討債不成放煙火洩憤釀火警 惡煞竄逃載錯人竟痛毆丟包

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市一對葉姓父子為向黃男追討9600元債務，昨晚11時許前往板橋找黃男討債，不料因黃男家中人多追討失敗落荒而逃。葉男心有不甘揪7名友人到場放煙火，導致附近排球場帆布起火。黃男姪子見狀追出欲理論，卻被葉男等人載至桃園痛毆一頓後丟包。板橋警循線逮捕葉男等9人，詢後依公共危險及妨害自由偵辦。

據了解，板橋警方及消防局昨晚11時許接獲報案，在板橋區大觀路2段19巷內一處室內排球場帆布起火，還有人遭當街押走。消防人員到場迅速將火勢撲滅。板橋警方調查後發現，49歲的葉姓男子為向黃姓男子追討9600元債務，昨天晚間帶著16歲兒子一同前往黃男位於板橋區大觀路的住處討債，不料因黃男家中人多勢眾，葉姓父子討債失利落荒而逃。

葉姓父子心有不甘，竟又找來7名友人一同到場助陣，眾人在黃男住處旁施放高空煙火叫囂，不料煙火竟引燃附近排球場帆布導致火警，黃男家人發現後追出，葉男等人見狀趕緊落荒而逃。過程中黃男20歲姪子追上前欲理論，不料卻被葉男等人誤以為是同夥開門讓他上車，發現載錯人之後便開到桃園市龜山區將黃男姪子痛毆一頓後丟包，導致臉部、膝蓋、背部都有傷勢，所幸送醫後已無生命危險。

板橋警方立即調閱監視器展開追緝，徹夜將葉男父子等9人緝捕到案，目前正製作筆錄釐清案情，詢後將依公共危險及妨害自由罪嫌偵辦。

葉男等人至黃男住處附近施放高空煙火。記者黃子騰／翻攝
葉男等人至黃男住處附近施放高空煙火。記者黃子騰／翻攝
警方查扣犯案的高空煙火。記者黃子騰／翻攝
警方查扣犯案的高空煙火。記者黃子騰／翻攝

排球 姪子 討債

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