男子屢次翻牆偷貼身衣物 被害女架監視器助警破案
台北市文山區出現內衣竊賊，謝姓男子涉嫌利用清晨多數人熟睡之際，屢次至被害女子家中庭院竊取貼身衣物。女子安裝監視器錄下犯行，警方循線將謝男逮捕送辦。
台北市警察局文山第一分局今天發布新聞稿表示，轄下木柵派出所去年底獲報，家住文山區的被害女子自去年11月中起發現，晾曬於前院的貼身衣物陸續莫名消失。她懷疑有賊，便在自家前院架設監視器，發現是陌生男子翻牆行竊。
警方循線追查，發現竊賊常利用清晨四下無人之際下手行竊，過程中以安全帽和口罩遮掩面容，還用毛巾掩蓋車牌，翻牆進入民宅後翻找晾曬衣物，多次竊取貼身衣物得逞。
經掌握相關事證，警方鎖定有多次竊盜紀錄的謝姓男子涉嫌重大，去年底將他逮捕並依刑法加重竊盜罪送辦。
文山一分局呼籲，竊賊往往會尋覓伸手可及或易翻越陽台行竊，提醒民眾應妥善做好防竊措施，也可向警察機關申請免費治安風水師服務，警方將到府針對住宅環境提供防竊建議，提升民眾自衛防護能力。
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