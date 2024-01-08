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男提款擬投資百萬賺過年紅包 中市警攔詐保住存款

中央社／ 台中8日電

台中市1名男子到銀行提款30萬元，行員詢問用途發現有異，通知警方到場了解，得知男子要投資股票，還打算將百萬存款都投入賺個新年紅包，經警勸說才驚覺被騙保住存款。

台中市警察局第二分局今天表示，轄區立人派出所日前接獲台新銀行通報指稱有男子要提領新台幣30萬元，詢問男子現金用途只說要投資股票，卻前後說詞不一，於是通報警方到場了解。

警方表示，男子透露因為加入LINE股票投資群組，想要從銀行領出現金直接交給投資公司工作人員，還說自己戶頭內百萬存款打算都用於投資，想在農曆年前為自己賺進1個大紅包。

員警發現男子所加入的LINE投資群組，所使用的公司名稱確實於政府有合法營業登記，但卻遭此群組偽冒，從事詐騙行為，男子這次誤信詐騙集團的詐騙手法，差點將百萬現金陸續交由詐騙集團假扮的投資公司進行投資。

警方指出，經員警耐心向男子解說詐騙集團手法，並表示詐騙集團常透過假冒公司行號或公司線上客服，成立LINE群組欺騙民眾，才讓男子打住投資念頭，保住百萬存款。

第二分局長周俊銘提醒民眾，員警持續打擊詐騙組織，如遇行員或員警關懷慰問，請給予更多支持與鼓勵，讓警察、銀行及民眾3方共同合作，保護身邊家人，提升社區治安，或可撥打165反詐騙專線及110報案電話查詢，以保障自身財產安全。

台中市1名男子到銀行提款30萬元，行員詢問用途發現有異，通知警方到場了解，得知男子要投資股票，還打算將百萬存款都投入賺個新年紅包，經警勸說才驚覺被騙保住存款。示意圖／本報系資料庫
台中市1名男子到銀行提款30萬元，行員詢問用途發現有異，通知警方到場了解，得知男子要投資股票，還打算將百萬存款都投入賺個新年紅包，經警勸說才驚覺被騙保住存款。示意圖／本報系資料庫

詐騙集團 LINE 紅包

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