聽新聞
test
0:00 / 0:00
88歲翁騎電動車誤闖國道逆向騎 2車為閃避他而擦撞
一名88歲老翁今天騎電動車誤闖國道一號台中后里路段，又逆向騎在內側車道，一輛轎車駕駛為閃避動車煞停在內側車道，被後方一輛小貨車追撞，無人受傷。
國道第三公路警察大隊調查，88歲吳姓男子今天騎電動二輪車，由國道1號北向后里交流道出口逆向誤闖國道，後又逆向往南行駛於內側車道，在北向161公里處時，72歲賴男開車為閃避電動車而煞停於內側車道上，後方58歲謝男開的小貨車追撞轎車；追撞事故於早上9點57分排除，三名駕駛酒測值均為0，無人受傷。
第三大隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，機車誤闖國道高速公路，處駕駛人3000以上6000元以下罰鍰；另在高速公路逆向行駛依據處罰條例第43條第1項第6款處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言