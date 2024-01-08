88歲翁騎電動車誤闖國道逆向騎 2車為閃避他而擦撞

一名88歲老翁今天騎電動車誤闖國道一號台中后里路段，又逆向騎在內側車道，一輛轎車駕駛為閃避動車煞停在內側車道，被後方一輛小貨車追撞，無人受傷。

國道第三公路警察大隊調查，88歲吳姓男子今天騎電動二輪車，由國道1號北向后里交流道出口逆向誤闖國道，後又逆向往南行駛於內側車道，在北向161公里處時，72歲賴男開車為閃避電動車而煞停於內側車道上，後方58歲謝男開的小貨車追撞轎車；追撞事故於早上9點57分排除，三名駕駛酒測值均為0，無人受傷。