4人手搭機車「溜滑板」騎士最慘！重罰還要被扣牌

「誰家的猴子領回去？」高雄楠梓區加昌路近外環西路口，日前有民眾目擊有4個人溜著滑板車，卻將手搭在一輛機車上，藉機車拉力前進，整個過程全被後方騎士拍下，楠梓警分局今看到畫面，將對違規駕駛祭出重罰。

有市民6日晚間在臉書社團「我是楠梓人」上傳短片，一名機車騎士騎行過程中，後方有4人溜著滑板，拉著機車前進，看到5人危險上路行徑，讓貼文者反諷：「誰家的猴子領回去？」

楠梓警方局今看到影片，認為4名滑板車手語機車已構成危險駕駛，蒐證後將依違反道路交通管理處罰條例，開罰6000元至3萬6000元，且違規機車將扣牌6個月，違規記點3點並接受道安講習。