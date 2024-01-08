女學生摔成碎塊遺體修補完成母親心碎告別 痛心畫面PO網

女大學生從高樓墜落死亡，遺體不全，父母心痛想讓女兒全屍離開人世，公益單位與殯葬業者合力完成女學生父母心願，母親昨天看到女兒修復後的遺體大哭，公益單位將白髮人送黑髮人心碎畫面PO網，讓更多人看到和知道這種永遠的痛。

女學生耶誕節晚上墜樓，身體摔成碎塊，父母不忍求助殯葬業者希望幫忙修復他們女兒遺體，讓女兒能完整離世，台中市水幫漁公益協會獲知後號召善心人士，迅速集結善款交給家屬，昨天告別式，圓滿女學生後事。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，昨天看著女學生雙親，老淚縱橫送女兒最後一程，世上最痛的就是白髮人送黑髮人，心中有很多的感慨與不捨，那是一種永遠的痛，希望不再有這種悲痛事。

他也向捐款的位善心人士致謝，感謝修復大體的施大哥，因為有大家的善心，讓亡者能圓滿的走完人生最後旅程，過程還有台中市議員張玉嬿協助，禮儀公司和遺體修復業者幫忙；他代轉述亡者雙親給善心大士的話：感謝協會善心大德，協助圓滿女兒的身後事，並讓女兒美美的走完人生這最後一程，他們相信女兒沒有罣礙，到另一個世界去當天使了，在此致上最深的哀感謝」。

阮漢翔表示，這名女大學生目前休學，上月耶誕節晚上，父母以為女兒與朋友出門走走，母親打電話都沒回應，晚上9點多電話打通竟是警方接電話，告知不幸事件。

突來噩耗父母無法接受，當看到女兒的遺體支離破碎時，二人崩潰大哭，女學生父親開計程車，母親在工廠工作，原本家庭生活不好過，加上女兒醫療費用一直是重擔，現在女兒的喪葬費又是一筆壓力，因女兒墜樓時嚴重傷及頭顱、臉部、四肢，父母求助，希望修護女兒遺體，給孩子一個全屍。

阮漢翔說，遺體修復需要9個多小時，費用6萬元，他和殯葬業者溝通協商後雙方協議，公益協會與業者共同幫助女學生的父母，經由協會善心人士捐款，共同幫助圓滿。