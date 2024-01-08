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影／賓士女台灣大道違規右轉 撞翻直行騎士釀1傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓女子在今天清晨6時許，駕駛賓士車沿台灣大道行駛，行經文心路時，不顧該處快車道不能右轉，賴女直接右轉，與直行的羅姓機車騎士發生碰撞，兩車的車體都有受損，羅男全身有擦挫傷，幸無生命危險，賴女經酒測無酒精濃度，初判肇因是違規右轉釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

經查，賴姓女子（69歲）今天清晨6時許，駕駛賓士車，沿西屯區台灣大道外側快車道，右轉文心路往四川路方向行駛，當時羅姓男子直行在台灣大道上，賴女直接在台灣大道外側快車道右轉，不過該處快車道禁止右轉，賴女轎車與機車發生碰撞，造成羅有多處受傷，經送往林新醫院急救後無生命危險。

第六警分局交通分隊調查，賴女當時沒有酒駕，初判肇事原因是違規右轉釀禍，詳細的肇事原因有待交大事故組後續釐清。

台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
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台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道、文心路口在今天清晨發生一起賓士車與機車碰撞事故，一名機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝

車道 酒駕

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