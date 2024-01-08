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阿婆買菜後找不到電動自行車 暖警10分鐘尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

86歲的陳姓老太太昨天到台南市水仙宮市場買完菜後要返家時，卻遍尋不著她所騎乘的電動自行車，她急忙跑到派出所報案，請求警方協助。員警依據她來程路線，在市場周邊附近搜尋，10分鐘後順利於民族路與海安路口找到她的電動自行車。

陳老太太昨天上午10點多，神色慌張地跑到台南市警二分局長樂派出所，表示她的電動自行車不見了，請求警方協助。長樂所警員楊政龍、謝宇旻聽聞後，立即安撫情緒，並耐心地詢問發生經過。她向員警表示，她稍早騎電動自行車至中西區水仙宮市場買菜，不料買完菜要回去牽車時卻遍尋不著。

楊政龍、謝宇旻了解電動自行車特徵後，便依據她來程時行車路線向外搜尋，並至水仙宮巿場周邊尋找特徵相符的車輛，短短不到10分鐘，順利在民族路與海安路口找到電動自行車。

陳老太太見員警如此積極熱心，短短時間內便找到車，瞬間展露笑容，對員警迅速找到遺失車輛表示感謝。

警方表示，車輛停放於公共場所時，儘量選擇有監視器的地方，如果怕忘記停放何處，可先行拍照紀錄，記取停車停放地址及該處明顯標的物，避免欲使用車輛時，找不到車子的窘境。

86歲陳姓老太太（左）買菜後找不到電動自行車，台南市警二分局長樂派出所警員楊政龍（右）10分鐘後迅速尋回。記者黃宣翰／翻攝
86歲陳姓老太太（左）買菜後找不到電動自行車，台南市警二分局長樂派出所警員楊政龍（右）10分鐘後迅速尋回。記者黃宣翰／翻攝

電動自行車 特徵 台南

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