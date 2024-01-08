國道西螺段車禍 乘客拋飛亡

國道一號北上雲林路段前晚發生轎車擦撞聯結車失控翻覆意外，一名乘客被拋出車外當場死亡。圖／警方提供 廿四歲許姓男子前晚駕車載蘇姓友人，行經國道一號北上雲林路段時，疑因變換車道不當擦撞右前方一輛聯結車，車身失控撞上分隔島騰空飛躍撞毀成排防眩板後翻覆，蘇姓男子被拋出車外當場死亡，許送醫只受輕傷。全案由國道警方處理中。

警方調查，許姓男子前晚駕車從嘉義出發，到高雄搭載卅二歲蘇姓男子後，兩人再一起北上準備訪友；車子行經國道一號雲林段靠近西螺服務區路段時，許男從內車道準備往中線變換車道時，不慎擦撞行駛在中線道由卅七歲江姓男子駕駛的聯結車。

許男疑一時驚慌，整輛車失控高速撞上內車道的分隔島，騰空飛起後撞毀成排防眩板再落地翻覆，坐在右前座的蘇姓男子被拋出車外，頭部重創破裂躺在車道上。

警、消獲報趕來，發現轎車車頭全毀，零件和防眩板噴飛四散，將受困的許男救出送醫治療，無大礙；蘇男則因已當場死亡，未送醫。

後方經過目睹的駕駛人說，當時只見許男轎車撞上分隔島，接著就看見車內一人飛出摔落車道，血流滿面動也不動，「好可怕」。

事故一度造成北上車道受阻一個多小時，警方事後酒測，確定許男和江姓男子均無酒駕，依過失致死罪嫌偵辦中，肇事責任仍需鑑定釐清。