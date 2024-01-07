與同學騎機車出遊 新北男大生疑為追上車隊「自撞電桿」…搶救仍不治

新北市汐止區八連路今天發生死亡車禍。就讀大學的19歲丁姓男大生下午1時許騎機車行經八連路二段時，不慎衝出路面撞上路邊電線桿，人車倒地當場昏迷。救護人員趕抵後發現丁男已無呼吸心跳，立即將他送醫急救，搶救後仍宣告不治。汐止警方已到場採證，並將調閱監視器釐清丁男車禍原因。

據了解，不幸身亡的丁姓男大生，目前就讀某大學1年級，今天與其他同學分騎機車外出，騎在最後面的丁男疑似為了跟上同學的車隊，加上路況不熟不慎撞上路旁的電線桿，丁男機車車頭及左側車殼嚴重毀損。

救護人員獲報到場時發現丁男已失去呼吸心跳，立即將他送往汐止國泰醫院急救，但經搶救至下午3時仍因傷重不治身亡。醫院對丁男抽血檢測發現他酒測值為0，車禍發生原因正由警方調查中。