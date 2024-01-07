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試穿時掉包？新北男逛特賣會「舊鞋換新鞋」 跨年7天後仍被警察揪出

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

在新北市工商展覽館參加年終特賣會的運動鞋廠商，活動都快結束才發現商品被偷，有1個鞋盒遭塞進舊鞋，新鞋不翼而飛。警方昨天晚上受理報案，調閱監視器鎖定7天之前疑似行竊的43歲嫌犯，將通知到案說明。

工商展覽館位於新北產業園區，這場特賣會檔期從去年12月29日到今晚8時截止，其中的運動鞋廠商昨天盤點庫存，發現賣場層層堆疊的鞋盒最底層其中1盒，竟然裝的是1雙穿過的舊鞋，才驚覺可能是客人利用試穿時掉包，遭竊1雙新鞋損失2090元。

廠商昨晚7時許向新莊警分局五工派出所報案，警方調閱展覽館監視器發現30日晚上7時許，有1名男子走進展覽館時腳穿舊鞋，走出門口時已換穿新鞋，涉嫌偷竊

雖然已經事隔7天，由於嫌犯騎機車離開，員警以車追人，今天循線通知住在板橋的43歲何姓男子，他表示下班以後會帶著「那雙新鞋」到派出所說明，警方將依竊盜罪嫌偵辦。

年終特賣會現場層層堆疊的鞋盒最底層其中1盒，竟然被裝入1雙穿過的舊鞋，廠商驚覺可能是客人利用試穿時掉包，遭竊1雙新鞋損失2090元。記者林昭彰／翻攝
年終特賣會現場層層堆疊的鞋盒最底層其中1盒，竟然被裝入1雙穿過的舊鞋，廠商驚覺可能是客人利用試穿時掉包，遭竊1雙新鞋損失2090元。記者林昭彰／翻攝
男子離開新北工商展覽館時，腳下的舊鞋已經換成厚底新鞋，特賣會廠商懷疑他利用試穿時掉包偷竊。記者林昭彰／翻攝
男子離開新北工商展覽館時，腳下的舊鞋已經換成厚底新鞋，特賣會廠商懷疑他利用試穿時掉包偷竊。記者林昭彰／翻攝
男子走進新北工商展覽館大門時，腳下明明穿著舊鞋，逛完特賣會離開時已換穿厚底新鞋，廠商懷疑他利用試穿時掉包偷竊。記者林昭彰／翻攝
男子走進新北工商展覽館大門時，腳下明明穿著舊鞋，逛完特賣會離開時已換穿厚底新鞋，廠商懷疑他利用試穿時掉包偷竊。記者林昭彰／翻攝

監視器 偷竊 竊盜

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