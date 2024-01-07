新店傳工安意外…62歲工人拆大樓防護網「41樓墜39樓」 頭部重創身亡

新北市新店區一處工地今天發生工安意外，62歲盧姓工人上午在1棟興建中的大樓執行防護網拆除工作時，不慎從41樓墜落至39樓樓地板，頭部重創。救護人員到場後發現盧男已無生命跡象，雖立即送醫，但經急救後仍宣告不治。新店警方已通報市府勞檢處到場，並將報請檢察官相驗。

據了解，62歲的盧男今天上午10時許，在新店區寶橋路上1棟興建中大樓拆除防護網時，不明原因從41樓墜落至39樓地板，高度約7公尺。巨大的撞擊聲響引起一旁工人注意，探頭查看後赫見盧男躺臥在地立即報警。

救護人員獲報趕抵現場，發現盧男頭部嚴重撞擊受創，當場失去呼吸心跳，雖緊急將他送往新店慈濟醫院搶救，但經急救後仍因傷重宣告不治。新店警方到場採證初步排除外力介入，隨後通報新北市府勞檢處調查是否涉及工安疏失，確切死因仍待檢察官相驗釐清。