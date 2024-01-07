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高雄16歲少年無照騎車 跨雙黃線和轎車相撞「噴飛不治」
16歲周姓少年今午無照騎機車，行經高雄市大寮區河堤路，不明原因跨越雙黃線，和迎面而來由林姓女子駕駛的轎車相撞，周連人帶車噴飛後倒地，當場無生命跡象，林的轎車衝入溝渠旁卡在草叢，周被緊急送醫搶救，仍宣告不治。
警方調查，周姓少年今天中午12時許騎機車行經大寮區河堤路一段，突然機車偏移，跨越雙黃線，當時林姓女子（37歲）駕車駛過該處路段，來不及反應，當場將周連人帶車撞飛，轎車則衝入路旁溝渠草叢。
事發後，周倒地不起，機車嚴重毀損，林女則受輕微擦挫傷；警消獲報趕抵現場，救護員發現周已無生命跡象，緊急將他送醫搶救。
警方對周女施以酒測無酒駕行為，後查出周年僅16歲，無照騎車，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。
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