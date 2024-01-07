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疑吃感冒藥恍神…台3線轎車撞路肩招牌側翻 住戶聞聲響發現家門口出車禍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣獅潭鄉台3線125.4公里處，今天中午發生一起小轎車自撞事故，肇事車輛撞倒路旁草莓園招牌後側翻，警方到場處理並協助管制疏導交通，隨後也將受傷的張姓女駕駛協助送醫。

據了解，肇事張姓婦人（62歲）今天中午開車從南庄鄉要前往大湖鄉，行經台3線南下125公里一處彎道時，疑因吃感冒恍神，車子偏離車道撞上右側鐵欄及一家未營業的草莓園店招牌，隨後側翻在一間民宅門口；住戶聽到聲響嚇一大跳，出門才發現自家門口出車禍，趕緊打119報案。

警消到場時張婦意識清楚，身體有擦挫傷並表達有胸悶情形，隨後由救護車送往大千醫院治療，所幸事故未造成其餘用路人及住戶受傷。

警方表示，肇事駕駛經酒精檢測均未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。同時也呼籲，用路人駕駛車輛應全神貫注隨時注意車前路況，由於近期傳出多起駕駛服用感冒藥後開車發生交通事故案例，民眾開車時請注意自身狀況。

肇事車輛偏離車道撞上右側鐵欄及一家未營業的草莓園店招牌，隨後側翻在一間民宅門口。圖／警方提供
肇事車輛偏離車道撞上右側鐵欄及一家未營業的草莓園店招牌，隨後側翻在一間民宅門口。圖／警方提供
肇事車輛偏離車道撞上右側鐵欄及一家未營業的草莓園店招牌，隨後側翻在一間民宅門口。圖／警方提供
肇事車輛偏離車道撞上右側鐵欄及一家未營業的草莓園店招牌，隨後側翻在一間民宅門口。圖／警方提供

草莓 感冒 自撞 恍神

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