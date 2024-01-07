新北國三男學生失蹤8天尋獲 澄清：我沒住在女友家

新北市泰山區1名失蹤8天的9年級男學生，今天在已畢業的學長家裡被警方尋獲，健康情形良好，急著澄清網路誤傳他去住女朋友家，他強調這幾天都住在學長家裡，請外界不要誤會他的女友。

據了解，該名國中生的父母離異，平日僅與祖母同住，上個月29日晚上7時許說要跟朋友去跨年，離家之後就沒再回去。祖母起初沒太在意，但這次比往常離家天數更多，元月2日上午向警方報案，孩子的母親得知之後，也在臉書地方性社團發文請求協尋。

林口警分局明志派出所受理報案後，擴大調閱男學生住家周邊上百支監視器，層層過濾他的行蹤，今天上午9時許在學區內找到人，是他已經畢業的學長家裡，該名學長也是與祖母同住的隔代教養家庭。