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直達竹科路口剛通車 騎士酒駕「快到有殘影」撞車噴飛

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣羅姓男子酒醉騎機車狂飆，昨天下午2時許行經竹東鎮中興路四段與東科路口時，疑因車速過快加上不勝酒力，竟撞上對向左轉轎車噴飛重摔，機車速度還快到出現殘影。警方表示，羅男四肢、臉部擦挫傷，無生命危險，經抽血發現酒測值高達0.09，待羅男傷勢穩定後，將依公共危險罪嫌送辦。

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」貼出行車紀錄器畫面，網友指出，昨天下午2時許，在東科路跟中興路四段交叉口，一名騎士直行狂飆，撞上正要左轉的白色轎車後噴飛重摔不起，機車也被撞得零件四濺。

畫面曝光後，不少網友紛紛留言：「前方路口1月2日才剛通車」、「才通車幾天，至少2起以上的車禍了」。據了解，為解決竹科交通壅塞問題，新竹縣政府「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」第3期完工，並於1月2日通車，這次發生的車禍地點，是在第2期公道五路至中興路的901公尺路段，由縣府執行完成命名為東科路。

竹東警分局表示，柯姓駕駛開車由中興路往竹東方向前進，行經中興路四段欲左轉進入東科路時，與羅男發生碰撞，羅男四肢、臉部擦挫傷，經送醫已無生命危險。羅男酒測值為0.09，超過法定標準值0.03，全案依公共危險罪嫌送辦。

警方呼籲，天氣轉涼，民眾偶有有飲酒或冬令進補的習慣，但切記勿酒後駕車，一時僥倖造成終生後悔，另轉彎車應禮讓直行車先行，以確保自己以及所有用路人行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹縣羅姓男子酒醉騎機車狂飆，車速快到出現殘影。圖／取自「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
新竹縣羅姓男子酒醉騎機車狂飆，車速快到出現殘影。圖／取自「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
羅男疑因車速過快加上不勝酒力，竟撞上對向左轉轎車噴飛重摔。圖／取自「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」
羅男疑因車速過快加上不勝酒力，竟撞上對向左轉轎車噴飛重摔。圖／取自「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」

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