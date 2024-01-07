快訊

馬文君曝外國友人挺台都政治公關 對方1舉動露餡

幾歲能買房？全台一半新房貸族逾40歲 想到這點更恐怖

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抱休克男嬰急衝派出所 海山警CPR按10秒聞哭聲救一命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市李姓女子跨年夜傍晚抱著1歲的幼童衝進海山分局新海派出所，神情慌張的表示剛在餵奶時兒子突然渾身僵硬且嘴唇發紫，因臨時找不到醫院才會跑進派出所尋求協助。值班警員立即伸手接過幼童實施CPR，按壓10秒鐘左右男童恢復呼吸並大哭出聲，救護人員此時到場將男童送醫急救，所幸經救治後無生命危險。

據了解，家住桃園的李姓女子跨年當天，與丈夫開車至台北要找朋友，李女則用奶瓶幫1歲兒子餵奶，不料行經板橋新海派出所附近時突然發現兒子全身僵硬嘴唇發紫。丈夫趕緊將車停在派出所前，李女抱著兒子衝下車進入派出所求救。

值班警員許家瑋立即伸手接過幼童，經詢問李女了解狀況後立即實施CPR，其他警員則跑到隔鄰的消防分隊求助。所幸幼童經過10秒鐘CPR按壓後恢復呼吸隨即放聲大哭，眾人才鬆了一口氣。此時救護人員也趕抵現場接手將幼童送往亞東醫院急救，經醫師診斷幼童疑因感染肺炎導致短暫休克，所幸經救治後已無生命危險，家屬也由衷感謝警消人員的積極協助。

海山分局長王鴻儒表示，第一線執勤警員每年均會接受CPR的急救訓練，尤其腦部缺氧的前4至6分鐘是黃金搶救時間，在救護車抵達前，讓患者能保持血液循環，腦部有氧氣供應，能夠大大提升存活機會，以挽救寶貴生命。

李女抱著兒子衝進派出所求救。記者黃子騰／翻攝
李女抱著兒子衝進派出所求救。記者黃子騰／翻攝
警員立即幫幼童進行CPR。記者黃子騰／翻攝
警員立即幫幼童進行CPR。記者黃子騰／翻攝

CPR

延伸閱讀

打羽球倒地無意識緊急救命 嘉市消防局：冬季激烈運動要小心

金門1老人失去意識無心跳 消防員線上教導CPR將人救回

心肌梗塞可按壓人中穴急救？醫：無論是否甦醒，自救、救人都只有唯一一辦法

一顆貢丸差點要她命 消防員持續用CPR+AED才搶回一命

相關新聞

臉書遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

新北市某國中男學生割頸殺害同校學生，因相關法律規範「乾哥」、「乾妹」的個資禁止公開，網紅小商人除公布他們兩人長相、個資，...

殉職勇消游尚樺回家同袍列隊告別 1移工落網曝火災真相

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺勇救4人殉職令人遺憾，上周四（4日）告別式落幕，今早游尚樺家屬帶著他的骨灰返回高雄老家，途中...

影／少年車手氣警態度差 找人縱火焚台中三分局偵防車今落網

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將...

高雄2機車騎士闖快速道路逆向 車主驚呼「超屌」下場曝

高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，違規行為被對向停紅燈的轎車行車記錄器拍下PO網...

抱休克男嬰急衝派出所 海山警CPR按10秒聞哭聲救一命

新北市李姓女子跨年夜傍晚抱著1歲的幼童衝進海山分局新海派出所，神情慌張的表示剛在餵奶時兒子突然渾身僵硬且嘴唇發紫，因臨時...

酒後情緒失控KTV鬧事 警到場辣椒水控制場面

嘉義市某KTV今天凌晨有民眾酒後情緒失控作勢欲攻擊同包廂友人，其他友人一時不知緣由持球棒助威，警方快打部隊趕到現場，警員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。