抱休克男嬰急衝派出所 海山警CPR按10秒聞哭聲救一命

新北市李姓女子跨年夜傍晚抱著1歲的幼童衝進海山分局新海派出所，神情慌張的表示剛在餵奶時兒子突然渾身僵硬且嘴唇發紫，因臨時找不到醫院才會跑進派出所尋求協助。值班警員立即伸手接過幼童實施CPR，按壓10秒鐘左右男童恢復呼吸並大哭出聲，救護人員此時到場將男童送醫急救，所幸經救治後無生命危險。

據了解，家住桃園的李姓女子跨年當天，與丈夫開車至台北要找朋友，李女則用奶瓶幫1歲兒子餵奶，不料行經板橋新海派出所附近時突然發現兒子全身僵硬嘴唇發紫。丈夫趕緊將車停在派出所前，李女抱著兒子衝下車進入派出所求救。

值班警員許家瑋立即伸手接過幼童，經詢問李女了解狀況後立即實施CPR，其他警員則跑到隔鄰的消防分隊求助。所幸幼童經過10秒鐘CPR按壓後恢復呼吸隨即放聲大哭，眾人才鬆了一口氣。此時救護人員也趕抵現場接手將幼童送往亞東醫院急救，經醫師診斷幼童疑因感染肺炎導致短暫休克，所幸經救治後已無生命危險，家屬也由衷感謝警消人員的積極協助。