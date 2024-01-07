北上桃園探監？失智婦寒夜借宿土地廟 警知真相急尋親

桃園一名8旬老婦昨晚10點多獨自走在桃園區慈光街，沿路向居民詢問是否能借宿一晚，被拒絕後落寞縮在土地公廟避寒，警方接獲民眾報案到場關心，老婦稱自己從嘉義到桃園要探望獄中的兒子，但警方確認身分後，發現老婦其實就住在桃園，兒子也沒有坐牢，趕緊聯繫家屬，確認老婦有失智傾向，便將她帶回派出所休息，讓老婦順利返家。

昨晚10點10分許，桃園警分局埔子派出所員警巡邏時接獲民眾報案，老婦沿慈光街向附近居民哀求借宿一晚，被拒絕後失落地離開，因入夜溫度驟降至15度左右，擔心老婦發生意外所以報案請求警方協助。

員警抵達現場沒有看到老婦，立即在附近找尋，後來在土地公廟發現她精神萎靡坐在地上、冷得渾身發抖。

員警上前詢問，老婦稱自己從嘉義北上來探望正在監獄中服刑的兒子，因為找不到住宿，才會挨家挨戶詢問想借宿一晚，被拒絕後到土地公廟想暫避寒風，有熱心民眾借來土地公廟鑰匙，想說讓老婦在廟內暫住一晚，但員警擔心老婦身體無法抵禦低溫，先將她送回派出所內休息，並提供溫熱飲食。