美牙女老師搭小黃忘拿行李箱 急報警找回結婚紀念物

新北市從事美牙工作的莊姓女子，大前天晚間搭計程車不慎將行李箱遺落在車上，因行李箱是結婚紀念禮物，且裝有價值4萬元的工作儀器，莊女焦急得立即報警。板橋警方獲報調閱監視器確認車後後聯繫計程車司機，得知運將已將行李箱送往中和分局積穗派出所，莊女立即趕往積穗派出確認，終於順利找到行李箱。

據了解，擔任美牙老師的莊姓女子4日從板橋車站搭計程車，欲返回板橋浮洲合宜住宅住處，莊女下車後忘了帶走自己的行李箱，隔天要拿行李箱時卻找不到，才驚覺將行李箱遺落在計程車上。因這行李箱是結婚紀念禮物，且內裝有價值4萬多元工作儀器，莊女焦急得立即報警。

板橋分局板橋派出所警員陳紀霖獲報後先安撫莊女情緒，經詢問莊女搭車行經動線及上下車地點後，沿線調閱監視器追查，終於順利調閱到莊女下車時畫面，並依車號與計程車司機取得聯繫。計程車司機表示該行李箱已送往中和分局積穗派出所。

警員陳紀霖致電該所幫忙查詢確認該遺失物，方知受理遺失物的中和警員因行李箱上並無聯絡資訊可辨識，正準備辦理公告程序，警員陳紀霖立即通知莊女前往中和分局積穗派出所認領，1個多小時後順利找到遺失的行李箱。莊女對陳員的協助十分感謝，事後還特地傳訊至板橋派出所臉書專頁答謝。