快訊

侯康對柯文哲再遞橄欖枝 2024決勝關鍵又回到「藍白合」？

臉書遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

冬天怎麼吃能產生熱量又不容易變胖？一圖看懂3大類保暖食材

美牙女老師搭小黃忘拿行李箱 急報警找回結婚紀念物

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市從事美牙工作的莊姓女子，大前天晚間搭計程車不慎將行李箱遺落在車上，因行李箱是結婚紀念禮物，且裝有價值4萬元的工作儀器，莊女焦急得立即報警。板橋警方獲報調閱監視器確認車後後聯繫計程車司機，得知運將已將行李箱送往中和分局積穗派出所，莊女立即趕往積穗派出確認，終於順利找到行李箱。

據了解，擔任美牙老師的莊姓女子4日從板橋車站搭計程車，欲返回板橋浮洲合宜住宅住處，莊女下車後忘了帶走自己的行李箱，隔天要拿行李箱時卻找不到，才驚覺將行李箱遺落在計程車上。因這行李箱是結婚紀念禮物，且內裝有價值4萬多元工作儀器，莊女焦急得立即報警。

板橋分局板橋派出所警員陳紀霖獲報後先安撫莊女情緒，經詢問莊女搭車行經動線及上下車地點後，沿線調閱監視器追查，終於順利調閱到莊女下車時畫面，並依車號與計程車司機取得聯繫。計程車司機表示該行李箱已送往中和分局積穗派出所。

警員陳紀霖致電該所幫忙查詢確認該遺失物，方知受理遺失物的中和警員因行李箱上並無聯絡資訊可辨識，正準備辦理公告程序，警員陳紀霖立即通知莊女前往中和分局積穗派出所認領，1個多小時後順利找到遺失的行李箱。莊女對陳員的協助十分感謝，事後還特地傳訊至板橋派出所臉書專頁答謝。

板橋警分局呼籲，民眾如果拾獲遺失物無法立即通知遺失人領回時，可以送交給鄰近的警察機關辦理保管及公告。警方提醒民眾外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎遺失時可就近至各派出所尋求協助，或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。

美牙女老師向警方傳訊感謝。記者黃子騰／翻攝
美牙女老師向警方傳訊感謝。記者黃子騰／翻攝
警方調閱監視器，終於找到莊女下車地點。記者黃子騰／翻攝
警方調閱監視器，終於找到莊女下車地點。記者黃子騰／翻攝

行李箱 計程車司機

延伸閱讀

2024行李箱推薦！設計感與機能性兼具「複合式開口行李箱」

招待4友攜毒來台旅遊還派女兒監控 泰男PHUA遭通緝

駭人箱屍命案死者是網紅 被挖生前曾炫耀「瀧澤秀明來斗內」

駭人箱屍命案死者是網紅 被挖生前曾炫耀「瀧澤秀明來斗內」

相關新聞

臉書遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

新北市某國中男學生割頸殺害同校學生，因相關法律規範「乾哥」、「乾妹」的個資禁止公開，網紅小商人除公布他們兩人長相、個資，...

殉職勇消游尚樺回家同袍列隊告別 1移工落網曝火災真相

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺勇救4人殉職令人遺憾，上周四（4日）告別式落幕，今早游尚樺家屬帶著他的骨灰返回高雄老家，途中...

影／少年車手氣警態度差 找人縱火焚台中三分局偵防車今落網

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將...

高雄2機車騎士闖快速道路逆向 車主驚呼「超屌」下場曝

高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，違規行為被對向停紅燈的轎車行車記錄器拍下PO網...

北上桃園探監？失智婦寒夜借宿土地廟 警知真相急尋親

桃園一名8旬老婦昨晚10點多獨自走在桃園區慈光街，沿路向居民詢問是否能借宿一晚，被拒絕後落寞縮在土地公廟避寒，警方接獲民...

侯、柯今晚高雄瑞豐夜市掀人氣戰 短兵相接警嚴陣以待

選前最後黃金周，綠、藍、白總統候選人在高雄有3場大造勢晚會，各陣營卯足全力搶票，其中國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲，有默契均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。