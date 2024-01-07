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高雄2機車騎士闖快速道路逆向 車主驚呼「超屌」下場曝
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，違規行為被對向停紅燈的轎車行車記錄器拍下PO網，車主也忍不住驚呼「這國道捏，超帥、超屌的」；警方檢視影片，指2騎士違規可開罰2張至少罰款9000元罰單。
網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，地點位於鳳山區台88鳳頂快速道路的交流道，只見一排汽機車等紅燈之際，對面交流道坡道突然陸續出現2名機車騎士，逆向騎下坡道後，迴轉至道路上。
2騎士的大喇喇的違規行為，讓目擊的車主也忍不住驚呼，「喔，你看，這邊是國道捏，超帥的，有沒有，超屌的」。
轄區鳳山警分局警方檢視影片，指出當天未接獲相關報案電話，兩名騎士的違規行為，已違反道路交通管理處罰條例第33條1項12款「汽車行駛於高速公路、快速公路未依標誌、標線、號誌指示行車」，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。
另依同條例第43條第1項6款規定「汽車駕駛人駕駛汽車在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛」，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，若有人檢舉，將通知當事人後予以開罰。
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