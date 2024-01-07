快訊

侯康對柯文哲再遞橄欖枝 2024決勝關鍵又回到「藍白合」？

臉書遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

冬天怎麼吃能產生熱量又不容易變胖？一圖看懂3大類保暖食材

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄2機車騎士闖快速道路逆向 車主驚呼「超屌」下場曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，違規行為被對向停紅燈的轎車行車記錄器拍下PO網，車主也忍不住驚呼「這國道捏，超帥、超屌的」；警方檢視影片，指2騎士違規可開罰2張至少罰款9000元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，地點位於鳳山區台88鳳頂快速道路的交流道，只見一排汽機車等紅燈之際，對面交流道坡道突然陸續出現2名機車騎士，逆向騎下坡道後，迴轉至道路上。

2騎士的大喇喇的違規行為，讓目擊的車主也忍不住驚呼，「喔，你看，這邊是國道捏，超帥的，有沒有，超屌的」。

轄區鳳山警分局警方檢視影片，指出當天未接獲相關報案電話，兩名騎士的違規行為，已違反道路交通管理處罰條例第33條1項12款「汽車行駛於高速公路、快速公路未依標誌、標線、號誌指示行車」，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

另依同條例第43條第1項6款規定「汽車駕駛人駕駛汽車在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛」，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，若有人檢舉，將通知當事人後予以開罰。

高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，讓對向停紅燈車主忍不住驚呼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 車主 高速公路

延伸閱讀

高雄四選區陳若翠承諾當選得票補助全捐 林岱樺：解決民瘼為職志

張麗善南下高雄挺「雲林女兒」 批賴清德一意孤行

影／「暖男市長」景美催票人氣高 陳其邁暗酸：市長選不對人差很多

小學生疑似持刀揮舞…高雄媽驚喊「太恐怖」 校方初判蘿蔔刀再現

相關新聞

臉書遭刪文怒開戰 網紅小商人：越刪掛越多

新北市某國中男學生割頸殺害同校學生，因相關法律規範「乾哥」、「乾妹」的個資禁止公開，網紅小商人除公布他們兩人長相、個資，...

殉職勇消游尚樺回家同袍列隊告別 1移工落網曝火災真相

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺勇救4人殉職令人遺憾，上周四（4日）告別式落幕，今早游尚樺家屬帶著他的骨灰返回高雄老家，途中...

影／少年車手氣警態度差 找人縱火焚台中三分局偵防車今落網

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將...

高雄2機車騎士闖快速道路逆向 車主驚呼「超屌」下場曝

高雄市2名機車騎士昨白天硬闖台88鳳頂交流道，逆向騎下坡後迴轉至一般道路，違規行為被對向停紅燈的轎車行車記錄器拍下PO網...

北上桃園探監？失智婦寒夜借宿土地廟 警知真相急尋親

桃園一名8旬老婦昨晚10點多獨自走在桃園區慈光街，沿路向居民詢問是否能借宿一晚，被拒絕後落寞縮在土地公廟避寒，警方接獲民...

侯、柯今晚高雄瑞豐夜市掀人氣戰 短兵相接警嚴陣以待

選前最後黃金周，綠、藍、白總統候選人在高雄有3場大造勢晚會，各陣營卯足全力搶票，其中國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲，有默契均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。