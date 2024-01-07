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影／少年車手氣警態度差 找人縱火焚台中三分局偵防車今落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將裝有汽油的寶特瓶點燃後，擺放在偵防車下後逃逸，警方循線追出涉案張姓少年等3人，張辯稱，因前一日涉及詐欺案，警方問案態度不佳，才會找朋友幫忙「報復」，全案將依公共危險等罪偵辦。

第三警分局外一輛偵防車在今天凌晨零時許傳出火警，有民眾發現後，趕緊通知警方到場，警員獲報後持滅火器將火勢熄滅，也通知消防隊到場勘驗，在偵防車的車側發現一個燃燒過的寶特瓶，經調閱監視器後發現，案發前有兩名歹徒騎機車到場，其中一人將寶特瓶擺放在偵防車的車側點燃，隨後二人即機車逃逸。

警方調閱監視器發現，涉案機車有遮掩車牌，今天清晨5時許，循線在西屯區將涉嫌縱火的孫姓少年（17歲）、朱姓男子（19歲）查緝到案，另查獲涉嫌教唆的張姓少年（17歲）。

經查，張姓少年被警方鎖定是涉及詐欺案件的車手，昨天才被第三警分局通知到案，製作警詢筆錄，未料張疑因不滿警員問案態度，離開分局後，找來孫、朱二人向警方報復，行徑十分囂張。

全案目前仍在警詢，將依公共危險、少年事件處理法等罪方向偵辦，詢問後移送台中地檢署偵辦。

第三警分局呼籲，民眾面對問題應保持冷靜，尋求正當途徑解決，勿以犯罪手段發洩心中不滿，警察絕不容許任何挑戰公權力的不法行為，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

台中市張姓少年疑教唆朋友在今天凌晨，前往第三警分局外偵防車縱火，警方今循線抓人。圖／讀者提供
台中市張姓少年疑教唆朋友在今天凌晨，前往第三警分局外偵防車縱火，警方今循線抓人。圖／讀者提供
台中市張姓少年疑教唆朋友在今天凌晨，前往第三警分局外偵防車縱火，警方今循線抓人。圖／讀者提供
台中市張姓少年疑教唆朋友在今天凌晨，前往第三警分局外偵防車縱火，警方今循線抓人。圖／讀者提供

監視器 縱火 詐欺

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