影／少年車手氣警態度差 找人縱火焚台中三分局偵防車今落網

台中市第三警分局外的偵防車今天凌晨傳出有人縱火，幸好有民眾即時發現後，由警員持滅火器滅火，經調查發現，案發前有兩名歹徒將裝有汽油的寶特瓶點燃後，擺放在偵防車下後逃逸，警方循線追出涉案張姓少年等3人，張辯稱，因前一日涉及詐欺案，警方問案態度不佳，才會找朋友幫忙「報復」，全案將依公共危險等罪偵辦。

第三警分局外一輛偵防車在今天凌晨零時許傳出火警，有民眾發現後，趕緊通知警方到場，警員獲報後持滅火器將火勢熄滅，也通知消防隊到場勘驗，在偵防車的車側發現一個燃燒過的寶特瓶，經調閱監視器後發現，案發前有兩名歹徒騎機車到場，其中一人將寶特瓶擺放在偵防車的車側點燃，隨後二人即機車逃逸。

警方調閱監視器發現，涉案機車有遮掩車牌，今天清晨5時許，循線在西屯區將涉嫌縱火的孫姓少年（17歲）、朱姓男子（19歲）查緝到案，另查獲涉嫌教唆的張姓少年（17歲）。

經查，張姓少年被警方鎖定是涉及詐欺案件的車手，昨天才被第三警分局通知到案，製作警詢筆錄，未料張疑因不滿警員問案態度，離開分局後，找來孫、朱二人向警方報復，行徑十分囂張。

全案目前仍在警詢，將依公共危險、少年事件處理法等罪方向偵辦，詢問後移送台中地檢署偵辦。