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吳春樺因台南地震大樓倒塌而加入義消 擁桌球專業熱心救人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市崇善義消中隊員吳春樺，本身是桌球教練，永康維冠金龍大樓倒塌時參與救災後加入義消行列，並取得初級救護員證照後，協助將命危患者從鬼門關救回。她今天說，目前義消欠缺人手，歡迎有興趣、年滿18歲以上民眾來當義消，幫忙消防人員救災救人。

29歲吳春樺畢業於長榮大學運動競技學系，專長為桌球，讀大二時到歸仁國小桌球隊擔任助教，畢業後回到父母創立的公司工作。假日時間在台南市東區龍山里蔣澎龍桌球教室安排一對一桌球課程。

由於騎車通勤的路上遇見車禍現場，吳春樺想幫忙卻不知如何著手，也只能幫忙打110。直到2016年2月6日永康維冠金龍大樓因地震倒塌，在得知現場除了物資缺乏外，也非常需要志工時，馬上跟父母報備要前往支援幫忙。

吳春樺說，到達現場後卻發現，因為自身的能力及知識不足，能幫上忙的有限。在經歷維冠大樓事件後，因緣際會下，就加入了第七大隊崇善義消中隊。在消防方面，不是只有救災的部分，所以在2020年取得EMT1（初級救護員）證照後，開始救護協勤。

印象最深刻救護案件，有患者北上探親，卻不明原因昏倒在公車上，並已無呼吸心跳，接到救護指令，抵達後馬上施以心肺復甦術、在車上即電擊2次，因空間有限，再把患者搬運下車，又執行一次電擊，再交給歸仁高級救護隊學長，進行更進階的救護處置： 打骨針、給強心針，迅速將患者送醫。送醫途中發現患者心跳停止，繼續進行心肺復甦術，終於把患者從鬼門關搶救回來。

吳春樺說，她從小個性陽剛、獨立。同年紀女生都玩娃娃，她就是玩電競遊戲，從來沒有想過，長大後竟當了老師，還踏入義勇消防這塊領域。

台南義消吳春樺身兼桌教練，還擁有EMT1證照熱心救人。記者黃宣翰／攝影
台南義消吳春樺身兼桌教練，還擁有EMT1證照熱心救人。記者黃宣翰／攝影

患者 維冠

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