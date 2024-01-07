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倉庫全面燃燒就在消防分隊旁 滅火後確認無人受困傷亡
新北市金山區一間鐵皮倉庫今早發生火警，消防局獲報派遣人車前往灌救。屋主說，起火地點是倉庫，沒有住人。消防員滅火後，進入火場搜索，沒有人員傷亡。起火原因為火災調查人員鑑識調查。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午6點1分接獲報案，金山區南勢35號後方鐵皮倉庫起火燃燒，因為就在金山消防分隊附近，金山消防分隊人員很快抵達現場，石門、萬里分隊和金山中隊、第6大隊人車陸續馳援。
消防員在6點8分控制住火勢，6點18分撲滅並進行殘火處理。起火點是農舍旁的倉庫，屋主說只放置雜物，沒有人居住。消防員滅火後，進入火場搜索確認沒有人員傷亡，燃燒面積10平方公尺，起火原因待調查確認。
新北市消防局第6大隊長羅億田提醒民眾，平時應加強用火用電安全管理並提高警覺，合理使用電器設備，盡量避免使用老化或損壞的電器，不要超負荷使用插座，以避免火災發生造成生命財產損失。如發現火災或異常情況，應立刻撥打119通報，讓緊急救援的能量第一時間能到場協助。
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