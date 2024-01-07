倉庫全面燃燒就在消防分隊旁 滅火後確認無人受困傷亡

新北市金山區一間鐵皮倉庫今早發生火警，消防局獲報派遣人車前往灌救。屋主說，起火地點是倉庫，沒有住人。消防員滅火後，進入火場搜索，沒有人員傷亡。起火原因為火災調查人員鑑識調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午6點1分接獲報案，金山區南勢35號後方鐵皮倉庫起火燃燒，因為就在金山消防分隊附近，金山消防分隊人員很快抵達現場，石門、萬里分隊和金山中隊、第6大隊人車陸續馳援。

消防員在6點8分控制住火勢，6點18分撲滅並進行殘火處理。起火點是農舍旁的倉庫，屋主說只放置雜物，沒有人居住。消防員滅火後，進入火場搜索確認沒有人員傷亡，燃燒面積10平方公尺，起火原因待調查確認。