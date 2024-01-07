網路情人要送美金但需繳交手續費 女子險被騙100多萬

黃姓女子在網路上認識男網友「米希爾·西恩」，要送她一大筆美金讓她去買房以共築愛巢，但須先繳納手續費。黃女前天興沖沖地到台南市金華路某銀行要匯款，行員關懷提問查覺有異，通報警員到場勸說，戳破網路愛情詐騙圈套，她大夢初醒，立刻與男網友斷交，保住多年攢來的辛苦錢。

台南市警二分局海安派出所前天下午2點，接獲銀行行員來電，有女子至金華路銀行臨櫃稱要匯款美金3萬7000元(約新台幣114萬6279元）至國外帳戶，行員關懷提問直覺疑似詐騙案件，立即通報警方了解。

警員吳明哲、王威雲接獲通報到場了解，黃姓女子自稱在網路認識一名住在「亞塞拜然」從事建築業男子「米希爾·西恩」，並加LINE聊天，兩人相談甚歡。最近該男網友稱要贈送她一筆美金200萬元讓她去買房來共築愛巢，但黃女須先繳交3萬7000元美金的手續費，黃女不疑有他，才到銀行要匯款。

吳明哲、王威雲了解整個狀況，直言這是詐騙集團慣用的老梗，告知黃女，對方先假意送高額的錢財，但在接受錢財前須繳交一筆手續費用，達到作騙目的；經警方苦口婆心、好說歹說，黃女才驚覺受騙，直呼好險，並聽從警方建議，立即將該名男網友封鎖刪除，再三對行員及警方的協助表示感謝，讓她得以保住多年來的積蓄。