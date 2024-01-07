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女學生墜樓摔成碎塊父母求助留女兒全屍 故事動人且玄奇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名休學的女大學生上月耶誕節晚上墜樓，身體摔成碎塊，父母不忍求助殯葬業者幫忙修復他們女兒身體，讓女兒能完整離開，台中市水幫漁公益協會獲知後號召善心人士，迅速集結善款交給家屬時，公益協會才知另一段動人且玄奇的故事。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，這名休學女大學生上月耶誕節晚上，父母以為女兒與朋友出門走走，母親打電話都沒回應，晚上9點多電話打通竟是警方接電話，告知不幸事件。

突來噩耗父母無法接受，當看到女兒的遺體支離破碎時，二人崩潰大哭，女生父親開計程車，母親在工廠工作，原本家庭生活不好過，加上女兒醫療費用一直是重擔，現在女兒的喪葬費又是一筆壓力，因女兒墜樓時嚴重傷及頭顱、臉部、四肢，父母求助，希望修護女兒遺體，給孩子一個全屍。

阮漢翔說，遺體修復需要9個多小時，費用6萬元，他和殯葬業者溝通協商後雙方協議，公益協會與業者共同幫助女學生的父母，經由協會善心人士捐款，共同幫助圓滿。

阮漢翔表示，殯葬業者告知一段故事，女學生的父親開計程車，一個月前曾載到這名殯葬業者，彼此在車上聊天時，這名父親說要將自己後事想委託對方，如果有一天他離世，希望自己後事簡單處理；不料，一個月後，這名父親找上殯葬業者，求助的竟是女兒的喪事。

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台中市水幫漁公益協會帶善心人士捐款，將錢送到亡者靈前交給家屬。圖／台中市水幫漁公益協會提供
台中市水幫漁公益協會帶善心人士捐款，將錢送到亡者靈前交給家屬。圖／台中市水幫漁公益協會提供

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