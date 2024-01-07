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影／台中警員自費搞特效大片 「異世界搶匪」KUSO吸睛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆新年即將到來，全台各分局即將展開「加強重要節日安全維護專案」，每年各縣市警局在此時都會拍攝防搶宣導影片，台中市第四警分局警員賴昆佑對動畫、影片剪輯有興趣，常自掏腰包購買設備、動畫軟體鑽研，此次協助分局製作一部「異世界歸來的搶匪」，以動漫KUSO元素，吸引民眾眼球，其中片頭動畫更是彷如好萊塢動畫大片，十分精彩。

第四警分局表示，今年度的「加強重要節日安全維護專案」從今年2月1日22時起至2月15日24時止，為期15天的期程，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大主軸，且這段期間民眾大筆資金需求往來激增，為了保護民眾生命財產安全，並且達到宣導效果，近日結合轄區台灣銀行黎明分行，舉辦防搶演練，另由喜愛動畫影片製作的黎明所警員，製作一支防搶宣導。

四分局指出，製作影片的黎明所警員賴昆佑，今年43歲，已在分局16年，平時對於交通業務很有心得，私底下也喜歡動畫、影片剪輯、拍攝，因此常被分局委以影片拍攝的工作，此次賴以日本動漫「異世界」的元素，結合空拍機拍攝，連開頭媲美好萊塢動畫的影片，都是由賴親自操刀，十分吸睛。

影片中的異世界搶匪角色，由偵查隊分隊長陳祐正擔綱主演，以kuso方式演出顛覆以往搶匪的印象，詼諧幽默的呈現，增加大眾記憶點，藉此提醒春節即將來臨，民眾現金需求及資金往來頻繁之高峰期，可善用警察便民的護鈔勤務外，加強各項勤務作為保護民眾財產安全，讓民眾安心過好年。

四分局指出，去年度 總護鈔件數共計50件，護鈔金額高達20億元，其中單筆申請護鈔最高近千萬元的紀錄，為免民眾擔心錢財露白遭有心人士覬覦之疑慮，員警除有提供護鈔的服務外，藉由防搶演練加強金融機構在遭遇突發事故時，能及時反應冷靜應對，與警察機關保持橫向聯繫亦格外重要。

第四警分局長李建興表示，為提升各機融機構安全及強化自我防衛能力與觀念，在年節前夕實施防搶演練，藉由狀況演練讓警察機關與金融機構針對防搶作為能發揮效果，也呼籲民眾如欲運用大量現金，請盡量使用轉帳或隨時向當地警察機關申請警力護鈔，避免成為歹徒覬覦之目標。

台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局警員賴昆佑協助分局拍攝防搶影片，開頭動畫質感彷如好萊塢特效大片。圖／第四警分局提供

影片 動畫 警察

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