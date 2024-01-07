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國道1號西螺段嚴重車禍1死1傷 目擊者直呼：可怕！

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客車翻覆、車頭全毀，車上一人噴出車外、橫躺車道上，疑因遭受猛烈撞擊當場死亡，另一人則受傷送醫救治，事發原因由國道警方釐清中。

雲林縣消防局昨晚9點22分獲報於國道1號、靠近西螺服務區入口路段發生一輛自小客車翻覆事件；據了解，車上一名乘客噴飛至車道上，目擊者經過見躺在地上的人一動也不動，不禁呼道「可怕！」。

該起事故疑自小客車不明原因猛烈撞擊後翻覆，車輛零件四散，現場一片狼藉，內側分隔島上的防眩板也被撞斷多根，車上一名32歲男性乘客被撞出車外，當場腦組織外溢，警方到場確認其已身亡，現場即蓋上白布，另一名23歲許姓男子則輕傷，由救護人員送至雲林基督教醫院救治。

事發路段一度僅開放外側車道通行，經警方處理並將事故車輛拖離現場後，約1小時後全面恢復通車。

國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客車翻覆、車頭全毀，車上一人噴出車外、橫躺車道上，疑因遭受猛烈撞擊當場死亡，另一人則受傷送醫救治。圖／警方提供
國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客車翻覆、車頭全毀，車上一人噴出車外、橫躺車道上，疑因遭受猛烈撞擊當場死亡，另一人則受傷送醫救治。圖／警方提供
國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客車翻覆、車頭全毀，車上一人噴出車外、橫躺車道上，疑因遭受猛烈撞擊當場死亡，另一人則受傷送醫救治。圖／警方提供
國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客車翻覆、車頭全毀，車上一人噴出車外、橫躺車道上，疑因遭受猛烈撞擊當場死亡，另一人則受傷送醫救治。圖／警方提供
國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客車翻覆、車頭全毀，車上一名32歲男性乘客被撞出車外，當場腦組織外溢，警方到場確認其已身亡，現場即蓋上白布。圖／翻攝自高速公路1968App
國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客車翻覆、車頭全毀，車上一名32歲男性乘客被撞出車外，當場腦組織外溢，警方到場確認其已身亡，現場即蓋上白布。圖／翻攝自高速公路1968App
國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，內側分隔島上的防眩板被撞斷多根，現場一片狼藉。圖／警方提供
國道1號北上230.9公里靠近西螺服務區路段，昨晚9時許發生一起嚴重車禍，內側分隔島上的防眩板被撞斷多根，現場一片狼藉。圖／警方提供

車道 國道

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