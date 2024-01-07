遭強力打詐波及 酒店生意冷

檢警調近來加強掃蕩詐團，達到某程度嚇阻作用，由於詐團與博弈洗錢業是中高階酒店主要客群，近來受打詐影響，酒店業績彷彿股票跌停板。示意圖／聯合報系資料照片 詐騙是民怨之首，檢警調近來加強掃蕩詐團力道，確實達到某程度嚇阻作用，由於詐團與博弈洗錢業是中高階酒店主要客群，近來受打詐影響，台北市中山區林森北路的酒店業績彷彿股票跌停板，平均業績掉了四成左右，八大業者賠本慘澹經營，無不叫苦連天，成為打詐的另類「受害人」。

酒店業者主要營收是來自於小姐坐檯的節數，以中山區最具指標性的一間大型酒店來說，去年十月以前，平均每月有廿七萬節，隨著大選逼近，司法機關大力打詐，十一月坐檯只剩下十七萬節，生意足足掉了四成，若以每小時六節兩千四百元計算，每節的檯費是四百元，政府強力打詐後，酒店瞬間少了十萬節檯費，損失金額相當可觀。

以往每年十一月至隔年一月，對酒店來說都是「大月」，因為這段期間有耶誕、跨年及尾牙，林森北路的酒店幾乎「高朋滿座」，但隨著近年「產業東移」、護膚店興起，加上打詐抓賭奏效，入夜後的林森北路相當冷清，對比昔日車水馬龍的「繁華街景」，如今整條街酒店剩不到廿家，小姐在休息室等到望穿秋水，就是沒人點檯，令人不勝唏噓。

有業者觀察，詐欺牟利成本低、獲利高，年輕一輩的黑道大多投入電詐事業，這些人比起一般「兄弟客」，在酒店更是揮金如土，花錢不手軟，去年底酒店少了這群層「少年董」捧場，業績直直落，直到十二月才略有起色。

據了解，受打詐牽連的多是中大型酒店，對部分「拚粗少」的酒店沒差，部分業者說，許多商務客喜歡上酒店談生意，即使經濟環境變差，生意難做，還是會去酒店搏感情，有些愛喝的兄弟也不例外，影響有限。