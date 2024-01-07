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詐團推大選專案誘投資 2人遭騙千萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

被害人臨櫃匯款時，歹徒指導如何對話。記者廖炳棋/翻攝
被害人臨櫃匯款時，歹徒指導如何對話。記者廖炳棋/翻攝
總統大選倒數，以往投資有大選紅盤行情，但刑事局發現，詐團竟將話術結合時事，推出「大選專案」吸引民眾假投資、真詐財；近期北部一名裝潢師傅及南部一名退休女子，各被騙走六百多萬元，血本無歸。

北部一名林姓裝潢師傅，在臉書收到投資公司廣告，標榜「投資虧損不收手續費」、「多人學習」及合法立案資料等，林男上網查詢該公司有營登，放心加入投資Line群組。詐團成員表示，總統大選將至，應提前布局，保證獲利，林男心動不已。

詐團要求林男下載Ａｐｐ，可透過Ａｐｐ投資並顯示損益，林男先匯款廿五萬元，投資平台顯示獲利超過兩成，林男再匯出三八○萬元；對方又以受到「金管會監控」，要求面交規避審查，林男三度面交近二五○萬元，損失近六五○萬元。

南部已退休吳姓女子，同樣透過臉書私訊的投資廣告進入群組，上課學習的會員可收到便利商店禮物卡，吳女收到禮物卡後，深信群組能免費學習，掌握投資先機。

詐團假扮投資助理連繫吳女，表示她是「全勤學員」，優先獲得總統大選選股標的名單，將提供大選專案供參考，力勸她下載投資Ａｐｐ，虧損由公司吸收、獲利繳納利潤一成。

吳女深信不疑，利用網銀、臨櫃匯款近三一○萬元到指定帳戶。詐團又聲稱可抽知名上市股票，事後說不慎抽中四十張，要補資金以免違約交割，吳女面交約四七○萬元現金，最後損失七八○萬元，收到的禮物卡只有八百元。

大選 下載 廣告

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