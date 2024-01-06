影／新店商店老街今晚傳火警 92歲翁救出已無生命跡象
新北市新店區商店老街今晚傳出火警，消防人員在連棟公寓4樓，發現一名92歲老翁，已無生命跡象，緊急送醫搶救，但情況並不樂觀，確實起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天晚上8時40分獲報，新店區光明街連棟公寓4樓，冒出濃煙，出動17輛消防車，5輛救護車及47人到場搶救，火勢在晚上8時53分撲滅，消防人員入內在4樓屋內靠前陽台處，發現因臥床無法行動的92歲陳姓男子已無生命跡象，由救護車送往新店慈濟醫院急救。
據了解，這起火警為燃燒公寓3至4樓梯間堆放的雜物，燃燒面積6平方公尺，屋內除92歲陳男，其餘同住家人均已逃出，確實起火原因，有待火調人員進一步調查釐清。
新北市第四救災救護大隊長陳志瑋呼籲，民眾在家中裝設「住宅用火災警報器」，就可以在火災發生的初期偵測火災，並及時提醒正在熟睡或仍不知火災已發生的民眾，為保障民眾居家防火安全，他鼓勵民眾自行採購安裝，藉由高分貝警示音提醒住戶，及時發揮警示效果，爭取更大的逃生避難及火災初期應變時間。
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