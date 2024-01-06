影／紅綠燈沒了！曳引車自撞「連根拔除」號誌桿 電纜線掉落甩3車
林姓男子今天駕駛曳引車因未保持安全車距，轉彎時不慎自撞號誌桿，連根被扯斷， 多條電纜線掉落打到3輛自小客車，造成車體受損，駕駛人都要負責賠償，而撞擊影像曝光，撞擊力道相當大。
基隆市警察局第三分局七堵派出所今上午8時48分，接獲110報案，明德一路、八德路口大華橋頭號誌桿遭曳引車撞倒，七堵所副所長王愛榮、警員李盈萱、葉韋麟、賴士強迅速到場疏導。
警方發現整根紅綠燈號誌桿都斷掉，連基座都不見了，路牌及燈具被卡在拖板車上，被拖行30多公尺，現場一片凌亂，很多機車差點被絆倒，騎士都直呼太誇張了。
警方調查，林姓男子（35歲）駕駛曳引車因未保持安全車距，轉彎時不慎自撞號誌桿，造成號誌桿斷裂，拉扯到電纜線掉落打到對向2輛自小客車及同向1輛自小客車，現場無人員受傷，酒測值為零。
七堵派出所長徐永煌說，案發後聯繫相關人員到場處理，當時車流湧現，交通陷入混亂，七堵所員警疏導交通，直到號誌桿暫移至路旁，上午10時30分順利恢復正常交通。
交通處長王圳宏說，由於現場是車流量非常大重要路口，交通處人員迅速到場，已在今天下午3點先代為修復，將向駕駛人求償。警方說，受損3車駕駛人也求償車損部分，如果駕駛人不賠號誌桿損失，將依毀損公物罪送辦。
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