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「連春發6」漁船進水沉沒澎湖龍門外海 海巡救起船上5人

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

白沙赤崁籍「連春發6」漁船今天清晨6時許，在澎湖龍門東南6浬發生進水，船上有5人，隨時可能沉沒，狀況緊急。澎湖海巡隊接獲通報，通知3艘艦、艇從七美緊急趕往救援，順利救起船上5人，載返龍門漁港安置，但「連春發6」在由另2艘漁船拖帶過程中沈沒。

澎湖海巡隊表示，今天清晨6十許接獲通報，指稱「連春發6」漁船於龍門東南6浬進水有沉沒之虞，船上有1名台籍船長、4名印尼籍船員共5人；接獲通報後派屏東艦、3503艇、及10071艇從七美緊急入勤前往救援，並同步成立緊急應變中心。

澎湖海巡隊說，今天上午9時許抵達裡正角南4浬，與「連」船會合，連船當時呈現半沉沒狀態，由「進鴻興」及「新富海16」2艘友船拖帶中，但今天上午10時許，10071艇回報，「連」船在龍門東南4.4浬，已全部沉入海裡，2艘友船拖纜已斷落。

澎湖海巡隊表示，10071艇緊急將「連」船5名船員自「新」船接駁上艇，在今天上午10時45分許載返龍門漁港安置，經船長表示船上約有300公升柴油，海面未發現油汙。

10071艇緊急將「連春發6」船5名船員，自「新富海16」船接駁上艇。圖／澎湖海巡隊提供
10071艇緊急將「連春發6」船5名船員，自「新富海16」船接駁上艇。圖／澎湖海巡隊提供
海巡船艇今天上午9時許抵達裡正角南4浬，當時「連春發6」呈現半沉沒狀態，由「進鴻興」及「新富海16」2艘友船拖帶中。圖／澎湖海巡隊提供
海巡船艇今天上午9時許抵達裡正角南4浬，當時「連春發6」呈現半沉沒狀態，由「進鴻興」及「新富海16」2艘友船拖帶中。圖／澎湖海巡隊提供
海巡人員協助「連春發6」船5名船員，自「新富海16」船接駁上艇。圖／澎湖海巡隊提供
海巡人員協助「連春發6」船5名船員，自「新富海16」船接駁上艇。圖／澎湖海巡隊提供
海巡人員協助「連春發6」船5名船員，自「新富海16」船接駁上艇。圖／澎湖海巡隊提供
海巡人員協助「連春發6」船5名船員，自「新富海16」船接駁上艇。圖／澎湖海巡隊提供

澎湖 海巡 屏東

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