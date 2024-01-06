影／永和KTV酒客飆罵動手推警 警對空鳴槍、快打強勢壓制3人送辦

新北市永和區一間KTV前今天凌晨發生酒客酒後起爭執，陳姓男子等3人涉對到場處理員警推擠飆罵，員警對空鳴一槍示警，協同後續趕抵快打部隊強勢壓制，陳男等3人今依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警方今天凌晨4時許獲報，永和區福和路上一間KTV發生多名酒客酒後起爭執，轄區秀朗派出所曾姓、謝姓員警獲報率先到場，發現51歲盛姓女子因酒醉欲搭計程車返家，其女兒盛姓女子（20歲）與男友陳姓男子（24歲）在場陪同，過程中楊姓男子（62歲）疑似對51歲盛女有不禮貌舉動，與原本一同飲酒的24歲陳男不滿，雙方當場起口角爭執進而互毆。

曾、謝2員見狀立即上前制止並呼叫警力支援，但24歲陳男仍涉嫌持續動手毆打楊男，其女友盛女和在場友人陳姓男子（55歲）、張姓男子、李姓男子亦情緒激動，不斷與楊男相互飆罵，發生口角衝突。

因24歲陳男體型較壯碩，員警處理過程中，陳男也對不斷靠近的員警動手推拉，曾員為避免生命、身體危害及現場違法情事擴大，對空鳴一槍示警，但陳男疑酒醉仍持續拉扯曾員，幸好警方快打部隊警力馳援趕抵，55歲陳男亦動手對支援警力推擠、盛女亦有出言辱罵員警情事，警方最後以優勢警力將楊男及陳男等在場7人全數帶返派出所。

因24歲陳男及其女友20歲盛女及55歲陳男三人均有對員警動手，警詢後今天依妨害公務罪嫌，將3人依法移送新北地檢署偵辦；另陳男與楊男互毆部分，因雙方不提告，警方依違反社會秩序維護法第87條第2款「互相鬥毆」裁罰；其他在場陳男、張男、李男、盛女等4人，依違反社會秩序維護法第72條第1款「公共場所酗酒滋事不聽禁止」裁罰。

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