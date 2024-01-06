疑電線走火釀災 桃園行動不便婦獨留家中遇惡火成焦屍
桃園市龜山區文化七路一處社區大樓昨晚驚傳火警，消防局出動大批救難人員前往灌救，火勢撲滅後，清理火場發現許姓女屋主倒在臥室已成焦屍，在外工作的屋主及兒子接獲消息趕回，表示許婦睡覺時有吃安眠藥的習慣，不知當時發生何事，火調科人員連夜勘驗現場，發現起火點就在臥室中，疑似電線走火釀災，至於詳細起火原因仍待進一步釐清。
警消調查時，鄰居透露起火的8樓住戶是對中年夫婦與兒子，先生、兒子外出上班時，僅有許婦獨自在家，昨天下午還曾見許婦外出採購，許婦雖然腿腳有些不便，只是行走時較為緩慢，發生火災時，可能因此未能及時逃出。
119 勤指中心昨天傍晚5點54分接獲民眾報案，指稱龜山區文化七路一棟地上9層、地下2層鋼筋混凝土、屋齡28年有200多戶社區大樓的8樓發生火警，火舌夾雜著濃煙向外熊熊燃燒，立刻派遣第一救災救護大隊前往，由坪頂分隊長吳浚澤擔任指揮官，出動22輛消防車、5輛救護車共70名救難救護人員前往搶救，火勢在晚間7點44分完全撲滅，事後搜救人員重返屋內搜尋時，發現許婦疑似逃生不及燒成焦屍。
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