疑電線走火釀災 桃園行動不便婦獨留家中遇惡火成焦屍

桃園市龜山區文化七路一處社區大樓昨晚驚傳火警，消防局出動大批救難人員前往灌救，火勢撲滅後，清理火場發現許姓女屋主倒在臥室已成焦屍，在外工作的屋主及兒子接獲消息趕回，表示許婦睡覺時有吃安眠藥的習慣，不知當時發生何事，火調科人員連夜勘驗現場，發現起火點就在臥室中，疑似電線走火釀災，至於詳細起火原因仍待進一步釐清。

警消調查時，鄰居透露起火的8樓住戶是對中年夫婦與兒子，先生、兒子外出上班時，僅有許婦獨自在家，昨天下午還曾見許婦外出採購，許婦雖然腿腳有些不便，只是行走時較為緩慢，發生火災時，可能因此未能及時逃出。