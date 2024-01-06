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影／北市男子賭運彩豪下2萬 輸了臉一變...沒給錢落跑了
昨天中午11時許，台北市大安區信義路一家彩券行，遭人下霸王彩券；一名陌生男子走進店內，關注昨天的NBA美國職籃賽事，看完上半場後決定下注金塊隊對勇士隊比分，店員和對方確認後，男子豪賭兩萬元，店員再三確認後下注。
店員要收錢，男子表示下注金額稍後再給，疑似篤定自己眼光會贏不用掏錢，稍後等拿錢就行。賽事結束，勇士輸金塊3分，男子下注結果並未過關。男子臉色難看，說等一下他去領錢，店員說若陪他去，店門要關起來，不然先押身分證，再找警方陪他去，男子聽到這番話，隨即就逃離彩券行。
彩券行老闆見男子下霸王彩券，立即向警方報案，大安警分局依規定受理詐欺案，並成立專案小組，調閱監視器，追查犯嫌身分中。
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