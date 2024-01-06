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行人地獄嚇倒行人！高雄男走斑馬線遭小黃撞飛 運將1年不能開車了
高雄市新興區昨天發生行人走斑馬線車禍，計程車司機賴姓男子左轉時未注意行人，直接將走在人行穿越道過馬路的許姓男子撞飛，他將因此1年內不能再開計程車執業。
據了解，昨天上午近10時，許姓男子（51歲）沿高雄市新興區七賢二路，走斑馬線穿越自立一路，同向的計程車司機賴姓男子（68歲）開車左轉，未注意行人，當場將許姓男子撞飛倒地。
警方據報到場，見許男四肢輕微挫傷，請救護車將他送往大同醫院治療，因車禍時頭部受創，住院觀察，無生命危險。
警方對計程車司機酒測，無酒精反應，依道路交通管理處罰條例條例44條第4項，汽車駕駛人未禮讓行人而肇事致人受傷開出罰單，賴姓計程車司機將受罰7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。
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