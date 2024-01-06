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行人地獄嚇倒行人！高雄男走斑馬線遭小黃撞飛 運將1年不能開車了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區昨天發生行人走斑馬線車禍計程車司機賴姓男子左轉時未注意行人，直接將走在人行穿越道過馬路的許姓男子撞飛，他將因此1年內不能再開計程車執業。

據了解，昨天上午近10時，許姓男子（51歲）沿高雄市新興區七賢二路，走斑馬線穿越自立一路，同向的計程車司機賴姓男子（68歲）開車左轉，未注意行人，當場將許姓男子撞飛倒地。

警方據報到場，見許男四肢輕微挫傷，請救護車將他送往大同醫院治療，因車禍時頭部受創，住院觀察，無生命危險。

警方對計程車司機酒測，無酒精反應，依道路交通管理處罰條例條例44條第4項，汽車駕駛人未禮讓行人而肇事致人受傷開出罰單，賴姓計程車司機將受罰7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

高雄1名行人走斑馬線過馬路，遭計程車撞飛倒地。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄1名行人走斑馬線過馬路，遭計程車撞飛倒地。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄1名行人昨天走斑馬線過馬路，遭計程車撞倒，警方到場處理。圖／讀者提供
高雄1名行人昨天走斑馬線過馬路，遭計程車撞倒，警方到場處理。圖／讀者提供
高雄1名行人昨天走斑馬線過馬路，遭計程車撞倒，警方到場處理。圖／讀者提供
高雄1名行人昨天走斑馬線過馬路，遭計程車撞倒，警方到場處理。圖／讀者提供

計程車司機 行人 車禍 高雄市

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