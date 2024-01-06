影／金門19歲男搶黃燈高速撞對向車兩車成廢鐵 驚悚瞬間曝

十次車禍九次快！金門一名19歲雲姓男子駕駛藍色自小客車昨天下午沿金湖鎮士校路由金門高職往金湖國中方向行駛，至太湖路口時，疑因搶黃燈，高速撞上對向由張女所駕駛的灰色小客車，由於衝擊力大，造成兩輛車的車體嚴重變形車頭全毀，雲男也受困車內，消防人員出動破壞器材，才將人救出，兩人身上都有多處受傷，均送衛福部金門醫院就醫，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方表示，昨日下午3時48分左右，雲姓男子駕駛藍色小客車，沿金湖鎮士校路由金門高職往金湖國中方向行駛，至太湖路口時，因搶黃燈加速衝過路口，卻碰撞對向由張姓女子駕駛灰色小客車，猛烈撞擊下讓雲男車輛又飛撞路旁電線桿，車體嚴重變形車頭全毀，車子還有冒煙現象，情況危急，嚇壞周邊停等紅燈的民眾。

金門縣消防局接獲通報，出動各式消防車5輛及消防人員9名前往救援，發現雲男因車體變形受困車內，消防人員先以滅火器針對引擎室濃煙進行壓制，後續佈署水線從旁防護，由小隊長蔡承霖運用油壓破壞器材及敲棒等，針對駕駛座變形車門進行破壞，再運用長背板等器具，迅速將雲男救出。

警方表示，因為雲男胸部受傷，無法吹氣酒測，已委請金門醫院抽血檢驗，張女頭部、胸部及右腳受傷，酒測值為0，兩人均送衛福部金門醫院就醫，詳細肇事原因仍待調查釐清。