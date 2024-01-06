獨／太扯了！基隆拖板車撞斷號誌桿電線掉一地大塞車

基隆明德一路、八德路口，今天上午有一輛拖板車撞斷路邊紅綠燈號誌桿，整根號誌桿被連根扯斷，拖行20多公尺，電線垂落一地，造成現場塞車嚴重。現場被堵到的車輛駕駛直呼：太扯了。

這件車禍案發生在上午9點多，一輛拖板車行經明德一路、八德路口時，失控撞斷明德一路口的紅綠燈號誌桿，整根號誌桿被連根扯斷，拖行20多公尺，電線垂落一地，路口整個電線都垂落到地面，影響雙向通行。