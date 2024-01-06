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高雄三輪機車男路中攔轎車質疑逼車 警追查若違規將開罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市發生轎車與機車行車糾紛，騎乘身障三輪特製機車的男子，車後懸掛總統及立委選舉旗幟，認為轎車「逼車」，但是，網傳的影像，卻是機車騎士車道中暫停，爭執後離去。警方正找機車騎士，如有逼車將開罰。

據今天網傳影像，1月3日下午，1名女子駕駛轎車經過高雄市苓雅區中正一路地下道旁的平面車道，突然遭後方騎乘身障三輪車的男子猛按喇叭，後來男子超車攔下轎車，便在轎車前迴轉，指女子「逼車」，女子「現在是怎樣？」男子卻一再稱她逼車，女子回覆「我沒逼車喔」，雙方起爭執，女子便說「要不要叫警察來」，男子回了一聲「好啊」，但隨即騎車揚長而去。由於機車騎士駕駛的身障三輪車，車後懸著競選旗幟，更引人注目。

高雄市警苓雅分局獲悉，表示當天沒接到報案，也沒接獲檢舉，但檢視網傳影片後，認為轎車當時已減速，與機車騎士發生紛爭後，機車騎士才騎到轎車前迴轉，口角後隨即離開，機車騎士是否符合「非遇突發狀況於車道中暫停」，尚待釐清。

警方表示，將續調閱相關路口監視器查明違規人，通知當事人到案釐清，如違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條1項4款，處新台幣6000元至3萬6000元罰鍰。

車後選競選旗幟的機車騎士攔住轎車起爭執。圖／擷取自社會事新聞影音
車後選競選旗幟的機車騎士攔住轎車起爭執。圖／擷取自社會事新聞影音

機車騎士 身障 車道

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