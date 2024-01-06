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影／台中行車糾紛爆衝突 街頭上演撂倒、甩棒全武行
今晨1點多，53歲張男開車行經豐原區三豐路一段與豐北街口，險擦撞29歲劉男與28歲王男車輛，三人下車理論爆發肢體衝突，張先持甩棒往兩人攻擊，劉撂倒張男，王搶過甩棒猛力往張身上打，路人驚嚇報警。警方到場，張男受傷送醫，雙方均提出傷害告訴，依法受理。
3人爆發肢體衝突，全被一旁用路人錄下並放上網路，影片中張男先持甩棒攻擊2人，劉男將張撂倒、重摔在地，王搶走甩棒就朝張身上猛力攻擊，後車一名女乘客數度出來查看，相當驚慌。
豐原警分局頂街派出所表示，警方到場後雙方已無打架情事，經瞭解，這起行車糾紛因張男開車差點擦撞劉男與王男車輛，遭2人嗆聲，張男以車阻擋對方車輛，雙方爆發口角與肢體衝突。
警方表示，張男受傷送醫所幸無礙，雙方已到派出所製作警詢筆錄，互提傷害告訴，依法偵辦。
警方呼籲，暴力無法解決問題，對於不法之情事，警方絕不寬貸，以維護市民安全。
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