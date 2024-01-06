詐團假股市名人名義誘人上當 高雄金融界退休翁被騙3千萬

高雄市前鎮區1名自金融業退休的許姓老翁，在臉書接觸「股市憲哥分析師」廣告，加入對方的群組及仿冒的App，誤信獲利，2個月連遭騙走3600萬元，直到想獲利了結卻拿不到錢才知道受騙。警方逮捕涉案的詐騙集團車手，追查幕後集團。

據了解，66歲的許姓老翁退休後，去年10月，在臉書看見「股市憲哥分析師」廣告，加入LINE投資群組後，與自稱股市分析師的陌生人互加為好友，並下App投資股票，一開始投資100萬元試水溫，怎知詐團鎖定他，在App製作假獲利數字，令許翁愈陷愈深。

詐團仿稱「天聯資本」投資公司，派專員向許翁收投資款，後來許翁連續再投資，先後6次交款給冒稱投資公司專員的詐團車手，共交款3666萬元，直到12月底，許翁想獲利了結，對方又藉口要他繳「融通資本」820萬元才能出金，他才驚覺受騙，向警方報案。