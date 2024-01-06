聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐團假股市名人名義誘人上當 高雄金融界退休翁被騙3千萬
高雄市前鎮區1名自金融業退休的許姓老翁，在臉書接觸「股市憲哥分析師」廣告，加入對方的群組及仿冒的App，誤信獲利，2個月連遭騙走3600萬元，直到想獲利了結卻拿不到錢才知道受騙。警方逮捕涉案的詐騙集團車手，追查幕後集團。
據了解，66歲的許姓老翁退休後，去年10月，在臉書看見「股市憲哥分析師」廣告，加入LINE投資群組後，與自稱股市分析師的陌生人互加為好友，並下App投資股票，一開始投資100萬元試水溫，怎知詐團鎖定他，在App製作假獲利數字，令許翁愈陷愈深。
詐團仿稱「天聯資本」投資公司，派專員向許翁收投資款，後來許翁連續再投資，先後6次交款給冒稱投資公司專員的詐團車手，共交款3666萬元，直到12月底，許翁想獲利了結，對方又藉口要他繳「融通資本」820萬元才能出金，他才驚覺受騙，向警方報案。
1月3日詐團約許翁面交融通資本，警方趁機到前鎮區許翁家埋伏，涉嫌當詐團車手的王姓男子（18歲）到他家收款，警方立刻衝出逮捕王姓男子， 查扣手機、工作服務證、交易收據等證物。全案於警詢後，依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言