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高雄民宅清晨竄黑煙 1男1女逃出、60歲舅舅成焦屍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市消防局今天上午6時44分許接獲民眾通報，彌陀區仁愛街某轉角住宅冒出濃煙，消防局趕緊派遣13車31人前往注水灌救，據悉火勢在20分鐘後順利撲滅，而該住宅內同住的一男一女雖幸運逃出，但經消防員入內搜查，三樓房內仍發現一名60歲男子已不幸身亡。

消防局表示，今晨民眾慌張報案指稱，舅舅因罹癌久病，前兩天已有情緒問題，沒想到，今天上午舅舅三樓房內冒出濃煙，經消防員趕抵現場時，該住宅三樓仍竄出陣陣黑煙，消防員趕抵趕緊布水線灌救。

「在三樓發現死者。」消防局表示，火勢撲滅後，消防員進入火場地毯式搜索，在三樓房間內果真發現該名男子，經確認已明顯死亡，現場地上有有機溶劑跟木材，現場留有遺書；至於起火原因，仍待火調科人員調查釐清。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

高雄彌陀區住宅火警。記者古和純／翻攝
高雄彌陀區住宅火警。記者古和純／翻攝

高雄彌陀區住宅火警。記者古和純／翻攝
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高雄彌陀區住宅火警。記者古和純／翻攝
高雄彌陀區住宅火警。記者古和純／翻攝
高雄彌陀區住宅火警。記者古和純／翻攝
高雄彌陀區住宅火警。記者古和純／翻攝

消防員 房間 高雄市 火災

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