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新北三重公寓5樓全面燃燒 濃煙竄天際3人送醫
新北市三重區力行路一段一棟公寓5樓，今天凌晨冒出大量濃煙伴隨火舌竄出。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵，布水線灌救，同時救出3名受困民眾，其中1人一度昏迷，緊急協助3人送醫急救，所幸皆無生命危險，起火原因待查。
據了解，新北市三重區力行路一段149號一棟5層樓舊公寓，今天凌晨近4時許5樓處冒出大量濃煙，旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛25車、消防員64人趕抵，5樓起火戶已全面燃燒，火勢還向上延燒。消防員趕緊布水線射水阻隔火勢延燒，同時派人上樓逐層搜救，協助疏散17名住戶。
消防員進入5樓起火戶灌救，救出兩名分別為40歲及70歲女子，另在6樓加蓋處救出1名50歲男子，檢視兩女子輕微嗆傷、50歲男子一度昏迷，緊急協助3人送醫急救，所幸皆無生命危險。後續消防員殘火處理，5樓起火戶全毀初估燃燒面積約60平方公尺、6樓加蓋處則燒毀10平方公尺，至於起火原因有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德呼籲，火災發生時，民眾務必冷靜並做適當避難逃生動作。若火勢過大，先尋避相對安全避難位置，如有對外窗的房間避難等待救援，切勿躲藏於廁所及衣櫃內，避難過程切記要關門，並使用毛巾或衣物將門縫塞緊，以免濃煙進入避難空間。
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